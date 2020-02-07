Yolsuzluk iddiası… Memur-Sen İl Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve aynı zamanda Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Memiş daha önce FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.

Memiş ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu. (İHA)