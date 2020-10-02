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YouTube’un kararı iPhone kullanıcılarını sevindirdi

Dünyanın en çok kullanılan video ve canlı yayın platformu YouTube'tan iPhone kullanıcılarını sevindiren bir gncelleme geldi. Resim içinde Resim” özelliği bir kez daha değiştirildi ve iOS kullanıcılarının isteği yerine getirildi.

11:42 -
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YouTube’un kararı iPhone kullanıcılarını sevindirdi

Android platformlarda daha önceden bulunan ve sevilerek kullanılan resim içinde resim özelliği YouTube uygulaması için iPhone kullanıcılarına da sunuldu. Önceden farklı yöntemlerle kullanılan özellik YouTube Premium’un gelmesiyle sadece ödeme yapılan kullanıcılara sunulmuştu.

PREMIUM OLMAYAN KULLANICILAR DA FAYDALANABİLECEK

Son güncellemeyle birlikte YouTube Premium üyesi olmayan iPhone kullanıcıları da bu özelliği kullanabiliyor. Bu sayede iPhone kullanıcıları YouTube videosu izlerken arka planda başka uygulamalara giriş yapabiliyor.

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