Yozgat’ta bir köy daha karantina altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine Bağlı Çandır Köyü ve Merkeze Bağlı Derbent Köyü’ndeki karantina tedbirlerinin sonu ermesinin ardından dün Çekerek'in Gökdere Köyü'nde de karantina ilan edildi.

Köyde karantina uygulamasının başladığı Valilik ve Kaymakamlık tarafından duyuruldu.

Kaymakamlık açıklamasında, ‘'Çekerek ilçemize bağlı Gökdere Köyünde Korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 1 Mayıs 2020 günü saat 23:00 itibariyle ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlar kapatılmıştır'' denildi.