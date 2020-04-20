Yozgat’ta horoz dövüştüren 21 kişiye kumar ve sosyal mesafe cezası

Sorgun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Devlet Hastanesi arkasında bulunan ahırda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine baskın düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Operasyonda, ahır içinde naylon brandalarla oluşturulmuş ‘ring’ alanında horoz dövüşü yaptıran 21 kişi, suçüstü yakalandı. Dövüşte kullanılan 11 horoza da el koyuldu.

4 bin 400’ER LİRA CEZA

Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, ‘kumar oynamak’tan bin 250’şer lira, corona virüsü tedbirleri kapsamında da ‘sosyal mesafeye uymamak’tan 3 bin 150’şer lira para cezası yazıldı.

Ayrıca şüphelilere, corona virüsüyle ilgili uyarıcı bilgiler verilerek, maske dağıtıldı. (DHA)