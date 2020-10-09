Yolcu otobüsü şarampole düştü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kırıkkale- Yozgat yolu Yerköy ilçesi yakınları Karacaahmetli Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Sivas’a giden Özcan Gökdemir yönetimindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol seviyesinden 5 metre aşağıdaki şarampole düştü. Kaza sonucu otobüste bulunan 13 yolcudan 10’u yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA