YSK’nın yeni başkanı Muharrem Akkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Muharrem Akkaya İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Akkaya daha önce Adalet Bakanlığı ve Mali İşler Dairesi’nde çalıştı. İşte Muharrem Akkaya hakkında merak edilenler…

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

Muharrem Akkaya, 20 Eylül 1964’te Karabük’ün Ovacık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989’da mezun olan Akkaya, Karabük’te hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hafik, Akkuş, Çerkeş, Batman, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akkaya, 2011’de Yargıtay üyeliğine, 8 Eylül 2016’da YSK üyeliğine seçildi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi de olan Akkaya, evli ve üç çocuk babası.