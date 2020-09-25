Yüksek moral virüsü yener

Bakırköy'ün doktor belediye başkanı Bülent Kerimoğlu geçen martta yakalandığı COVİD-19'u yendi. Evinde katı karantina koşullarını uyguladı, yaşadıklarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı, önemli tavsiyelerde bulundu: “20 Mart gibi hasta oldum. Eklem ağrıları, halsizlik, yüksek ateş gibi şikayetlerim oldu. Test yaptırmadım. Corona virüsü olduğunu, bir hekim olarak düşündüm ve eşimle birlikte karantinaya girdik.”

ARALIKSIZ KARANTİNA

“6. günde eşim rahatsızlandı. Nefes darlığı öksürük şikayetleri olunca hastaneye gitmek zorunda kaldık. Eşim pozitif çıkınca ilaç tedavisi gördü. Ben 15 gün, eşim 10 gün aralıksız karantina katı koşullarını sürdürdük. Belediye başkanı olarak halkla olan ilişkilerimizi azaltmak mümkün değil. İnsanların sorunlarına çözüm için gelebilecekleri ilk adres belediyeler. Bu şekilde virüsü kaptığımı düşünüyorum.”

DEPRESYONA GİRMEYİN

“Beslenmeme dikkat ettim. Bol su içtim. Endişeye hiç kapılmadım ama hafife de almadım. Önemli olan izolasyon. Geçirenlerin yüzde 2'sinde ve ilave sağlık sorunu olanlarda ölümcül. Vücut direncini en güçlü tutan moraldir. İnsanlar moral ve motivasyonunu kaybettiğinde bilimsel bir gerçektir, bağışıklık sistemi ve vücut direnci de çöker. Kaygı ve panik halinde olmadan, depresyona dönüştürmeden moral ve motivasyonu güçlü tutalım.”

UYARMAKTAN VAZGEÇİN!

“Tüm yurttaşlarımızın birbirini uyarmaktan vazgeçip önce kendi sorumluluklarını yerine getirmesini istiyorum. Herkes birbirine ‘Maskenizi takın ve fiziki mesafeye dikkat edin' diyor. Birbirlerine diyorlar ama kendi sorumluluklarını yerine getiriyorlar mı?”

PLAZMA BAĞIŞI YAPABİLİRİM

“Hastalığa karşı vücudumda antikor geliştiğini, bağışıklık kazandığımı testle belirledik. İhtiyaç olduğunda plazma bağışı yapabilecek durumdayım. Antikorlarda azalma olduğu görüldü ama hâlâ bağışık bir bireyim. Bazı bilimsel yayınlar hastalığı ikinci kez geçirenler olduğunu söylüyor. Vücudum bağışıklık oluşturmamış olsaydı mutlaka aşı olurdum.”

SAĞLIKÇILARA MİNNETTARIZ

“Salgın sürecinde fedakârca çalışan, evine gitmeden, çocuğunu görmeden hastalara hizmet eden, mesai kavramı olmadan bize şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarına hepsine minnet duyuyoruz. Onları alkışlamak yetmez.”