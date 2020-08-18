‘Yüksek sesle konuşma’ cinayeti! Yürürken böyle vurdu

Olay, 16 Ağustos’ta Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan Metin G., evinin önündeki bir grupla tartışma yaşadı. Evinin önünde yüksek sesle konuştukları için tartıştığı gençler karşılık verince, Metin G. evindeki ruhsatsız tabancasını alarak geri döndü.

BAŞINA İSABET ETTİ

Silahıyla peş peşe ateş eden Metin G.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, 21 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkader Daoud’un başına isabet etti. Ağır yaralanan Suriyeli genç, yaşamını yitirdi. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı.

YAKALANDI

Metin G.’nin Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde bir akrabasının yanında saklandığı belirlenince adrese baskın yapıldı. Metin G., gözaltına alınırken yapılan aramalarda bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin G. tutuklandı.