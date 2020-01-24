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Yüksekovalı öğretmen, evinde ölü bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oturan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik (36), evinde ölü bulundu.

20:18 -
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Yüksekovalı öğretmen, evinde ölü bulundu

Olay, Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca- Altınsu Köyü Ortaokulu’nda sözleşmesi olarak görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik’ten bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

İhbar üzerine Şenlik’in evine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dairenin kapısı kırılarak eve gerilirken, yatağında hareketsiz bulunan Şenlik’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yapılan ilk incelemede beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Şenlik’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: 20:19 24.01.2020
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