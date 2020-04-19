Yunan adasında patlatılan dinamitler Bodrum’da paniğe neden oldu!

Bodrum şehir merkezi ile Turgutreis, Bitez , Akyarlar, Gümüşlük, Ortakent Yahşi mahallelerinde çok büyük seste duyulan ve yaklaşık iki saat art arda süren patlamalar ilçede korku ve gerginlik yarattı.

Çok sayıda kişi emniyet ve jandarmayı arayarak ardından sosyal medyada durumu öğrenmeye çalıştı.

“PATLAMALAR ÇOK ŞİDDETLİ GELİYORDU”

Profesyonel tur rehberi Deniz Kılıç, şunları söyledi:

* Bodrum şehir merkezinde oturuyoruz.

* Patlamalar çok şiddetli geliyordu.

* Ege denizinde önce tatbikat var sandık sonra patlamayı maden ocakları yapıyor diye düşündük, ancak sokağa çıkma yasağı vardı, çalışmalar yoktu.

* Sonra patlamaların karşımızdaki Yunan adasından geldiğini öğrendik.

PATLAMALARIN NEDENİ ADADAKİ PASKALYA KUTLAMALARI

Halkın büyük panik ve korkuya neden olduğu patlamaların Muğla'nın Bodrum ilçesine 8 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası’nda paskalya kutlamaları nedeniyle olduğu öğrenildi.

Yunanistan'ın İstanköy (Kos) ve Kilimli adaları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Antonis Tromoulis, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bugün Kalimnosta büyük bir kutlama var havai fişeğin yanı sıra geleneksel olarak dinamit de patlatılıyor. O nedenle ses çok yüksek geliyor” dedi.

Patlamalar saat 21.00 itibarıyla sona erdi.