Yunan askeri 8 yaşındaki kızı plastik mermiyle vurdu

Edirne’nin Meriç ilçesinde devriye atan Hudut Kartalları, askeri yasak bölgede dokuz Suriye vatandaşını yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu Gazin Abdu’nun Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından iki plastik mermiyle vurulup, yaralandığı tespit edildi. Hastaneye götürülen ve tedavisi yapılan Abdu ile ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

HAKARET ETTİLER

Yaralananan kızın ağabeyi Hazar Abdu, kendisinin ve ailesinin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Herkes Avrupa’ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından iki mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü sözler söyleyerek “Dönün” dediler. Türk askeri bizi aldı karakola getirdi. Daha sonra hastaneye götürdüler bizi, kardeşimin tedavisi oldu. (İHA)