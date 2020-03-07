Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunan askerinden, göçmenlere sert müdahale

Türkiye-Yunanistan sınırında gerginlik devam ediyor. Edirne'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahalesi sürüyor.

15:32 -
Haberler Gündem
Yunan askerinden, göçmenlere sert müdahale

Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin Edirne’ye akını sürüyor. Göçmen yoğunluğu yaklaşık 3 bin 500 kişiyle Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, geceleri kurdukları çadırlarda geçirirken, yaktıkları ateşle ısınıyor.

FOTO: DHA

YUNAN ASKERİNDEN SERT MÜDAHALE

Yunanistan’ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunan asker ve polislerinin şiddeti ise sürüyor.

Dün akşam saatlerinde mültecilere sert müdahalede bulunan Yunan güvenlik güçlerinin gerçek mermi, plastik mermi, TOMA’dan tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahaleleri bugün de devam etti.

FOTO: DHA

Göçmenler, Yunan asker ve polisinin sert müdahalelerine rağmen, bölgede sınırı geçmek için bekleyişlerini sürdürüyor. (DHA)

 

İLGİLİ HABERSınırda bekleyen göçmenler için acil ihtiyaç listesiSınırda bekleyen göçmenler için acil ihtiyaç listesi

 

asker Edirne Kadın Yunanistan
Son güncelleme: 15:52 07.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more