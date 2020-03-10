Yunan askerinin Meriç’te ölüme terk ettiği göçmeni Türk balıkçı kurtardı

Meriç Nehri’ni lastik botla aşıp, yanlarında 2 çocukları ile birlikte Yunanistan’a geçen İranlı çift, burada önlem alan Yunan asker ve polisleriyle karşılaştı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine 35 yaşlarındaki baba, kendini Meriç Nehri’ne attı.

Nehirde akıntıya kapılan göçmen, boğulmamak için mücadele ederken, çocukları ve eşi panik içinde bağırmaya başladı. Babasına yardım etmek isteyen çocuklardan biri, diğer göçmenler tarafından nehirden çıkarıldı.

SUDA ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Yunan asker ve polisi nehirde ölüm kalım savaşı veren göçmeni kurtarmak için hiçbir müdahalede bulunmadı. Türk balıkçılar, bağırarak suda yaşam mücadelesi veren göçmenin Türkiye tarafına yüzmesini istedi.

Ancak göçmen akıntıyı kapılıp sürüklenirken, Türk balıkçılardan biri arkadaşlarının ‘gitme’ uyarısına, Yunan askerinin ateş açma tehlikesine rağmen motorlu kayığı ile nehrin Yunanistan tarafına geçip, boğulmak üzere olan göçmeni alarak Türkiye tarafına getirdi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI DA GÖNDERİLDİ

Yarı baygın olan göçmene balıkçıların ihbarı üzerine ambulansla gelen Türk askerleri müdahale etti. Suni teneffüs yapılan ve adı açıklanmayan göçmen, müdahale ile yaşama döndürüldü. Yunan asker ve polisi bu yaşananları izledikten sonra ölümden dönen göçmenin eşi ve 2 çocuğunu da Türkiye tarafına zorla gönderdi.

Türk balıkçılar, İranlı göçmene giysiler verip, yaktıkları ateşte ısınmasını sağladı. Yaşama tutunan İranlı göçmen, kendine geldikten sonra eşi ve çocuklarını da yanına alarak bölgeden ayrıldı.

“BOĞULMAMAK İÇİN ÇIRPINIYORDU…”

Göçmeni boğulmaktan kurtaran ve ismini vermek istemeyen balıkçı, “Göçmenlerin karşıya geçmesinin ardından bağrışmalar duyunca o bölgeye gittik. Yunan askerinin kovaladığı bir kişi korkup kendisini nehre attı. Akıntıya kapılınca sürüklenmeye başladı. Yunan asker ve polisleri hiçbir müdahale bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika suda kalan kişi boğulmamak için çırpınıyordu. Hemen kayığıma binip Yunan tarafına geçtim, ona alıp bizim tarafa getirdim” dedi. (DHA)