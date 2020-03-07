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Yunan askerinin saldırdığı bottaki küçük kız dehşeti anlattı!

Botta korku dolu anlar yaşayan 9 yaşındaki Sedil Elahmed, "Büyük botları dalga yapmaya başladı. Ben çok korktum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım." dedi.

20:20 -
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Yunan askerinin saldırdığı bottaki küçük kız dehşeti anlattı!

Deniz yoluyla Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere ateş açan ve botlarını batırmaya çalışan Yunan askerleri mültecilere korku dolu anlar yaşattı. Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan 9 yaşındaki Sedil Elahmed o anları anlattı.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, deniz yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışan mültecilere ateş açtı. Yunan askerleri içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu botu batırmaya çalıştı.

Küçük kız yaşadığı dehşeti gazetecilere anlattı. DHA

Botta bulunanların korku dolu anları cep telefonu kameralarına yansırken, botta bulunan ve Yunan askerinin engellemeleri nedeniyle ailesiyle Türkiye’ye dönen 9 yaşındaki Sedil Elahmed o anları anlattı. Elahmed ,”Yunan botları yanımıza geldi Türkiye’ye dönün dedi. Sonra ateş açmaya başladılar. Büyük botları dalga yapmaya başladı. Ben çok korktum. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım” dedi. DHA

Son güncelleme: 20:21 07.03.2020
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