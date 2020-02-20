Yunan askerler demir çubukla dövdü! Türkiye tedavi altına aldı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken komşu ülke askerleri tarafından sınır hattında demir çubuklarla feci şekilde darp edilen Mısır uyruklu Mahmut Muhammed, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedavisi yapılmak üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

“BENİ DEMİR ÇUBUKLA DÖVDÜLER”

36 yaşındaki Mısır uyruklu Mahmut Muhammed, “Beni demir çubuklarla dövdüler. Sanırım 4-5 kişiydiler. Tüm vücudumda yüzümdeki gibi yaralar var” dedi.

“SINIRI GEÇMEDİM, YANIMA GELDİLER”

Muhammed, nehrin diğer tarafına geçmediğini, Yunan askerlerinin kendisinin yanına geldiğini ifade etti. Mısırlı Muhammed, “Pasaportumu, telefonumu, paramı, kıyafetlerimi her şeyimi aldılar. Daha sonra ben nehri geçip Türkiye’ye döndüm. Gittiğim yerleşim yerinde insanlar bana kıyafet verdiler. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedavi için hastaneye götürdü” diye konuştu. (İHA)

İLGİLİ HABER Yunanistan'ın insanlık dışı 'mülteci' uygulamasına sert tepki!