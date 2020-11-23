Yunan Bakan’a cevabı CHP’li Çakırözer verdi

NATO üyesi ülkelerin milletvekillerinin katıldığı toplantıda konuşan Yunan Savunma Bakanı Nikolas Panagiyotopulos, “Türkiye egemenlik haklarımıza müdahale ediyor, bu nedenle ordumuzu kırmızı alarma geçirdik. Provokasyonlar bölgeyi istikrarsız yapıyor, NATO içindeki uyumu bozuyor. Gerginlik, tehdit ve karalama kampanyalarıyla barış gelmez'' dedi.

TBMM NATO heyeti üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise Panagiyotopulos'a “Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerin kaynağı Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının tek taraflı hareketleridir” karşılığını verdi. Çakırözer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Silahsız statüde olması gereken Doğu Ege Adalarının silahlandırılması ve askeri tatbikatlar gibi provokasyonlar devam ediyor. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakları çiğneniyor. Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlıyız. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin katılacağı bir bölgesel konferans yapılmalıdır.”