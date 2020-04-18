Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunan botu Türk karasularından sürülerek çıkarıldı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenliklerine Türk Sahil Güvenlik botları müdahale etti. Yunan botları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.

23:29 -
Haberler Gündem
Yunan botu Türk karasularından sürülerek çıkarıldı!

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri getirilen düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot sevk edildi.

Türk Sahil Güvenlik botu Türk karasularında 3 Yunan Sahil Güvenlik botunun olduğunu tespit etti ve taktik manevralar yapmaya başladı. Olayın ardında hızlı bir şekilde bölgeye 5 Türk Sahil Güvenlik botu daha intikal etti ve Yunan unsurları başarılı bir operasyon ile Türk karasularından Türk botları tarafından kovalanarak çıkarıldı.

FOTO: İHA

Bu gergin anlar ise kameralara yansıdı. Türk Sahil Güvenlik botlarının karasuyu ihlali yapan Yunan botlarını koşturması dikkatleri çekti. Yunan unsurlarının 1.42 mil Türk karasularını ihlal ettiği öğrenildi.

Denizde mahsur kalan 10 düzensiz göçmen kurtarılarak, karasu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERYunanistan'da ikinci göçmen kampı da karantinadaYunanistan'da ikinci göçmen kampı da karantinada

Balıkesir Corona operasyon Perşembe Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more