Yunan Cumhurbaşkanı’nın ilk ziyareti Eşek Adası’na

Milli Savunma Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, 1923 Lozan Antlaşması'na taraf olan İngiltere tarafından 1943 yılında yayınlanan haritada Eşek Adası'nın 12 Ada deniz sınırlarının dışında ve Türkiye'ye ait olduğunun açıkça gösterildiğini belirtti.

Yalım şöyle konuştu: 1947 Paris Antlaşması'na taraf olan ABD tarafından 1951 yılında yayınlanan haritada Yunan Cumhurbaşkanı Katerina'nın ziyaret edeceği Eşek Adası'nın 12 Ada deniz sınırlarının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösteriliyor.

Eşek Adası, 16 yıldır Yunan işgali altındadır. Adada konuşlu üslerde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor. Katerina'nın, Aydın Eşek Adası'na gelişi engellenmeli, bizim adamızda egemenlik ve bayrak gösterisi yapmasına fırsat verilmemelidir.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası ziyaretine Türkiye sert tepki göstermişti.