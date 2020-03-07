Yunan gemileri itiyor, Sahil Güvenlik kurtarıyor: 361 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'nde denetimleri devam ediyor. Aydın, İzmir, Muğla ve Çanakkale açıklarında 6-7 Mart tarihleri arasında toplamda 361 göçmen yakalandı.

Yunanistan'a kaçak yollar ile geçmeye çalışan göçmenlerin ağırlıklı olarak Suriye ve Afgan uyruklu olduğu belirtildi. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*06 Mart 2020 tarihinde saat 23.55'te, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 49 Suriye, 4 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (18 erkek, 10 kadın, 27 çocuk) kurtarılmıştır.

*06 Mart 2020 tarihinde saat 09.05'te, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 47 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen (25 erkek, 11 kadın, 12 çocuk) kurtarılmıştır.

*06 Mart 2020 tarihinde saat 00.48'de, İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen (16 erkek, 11 kadın, 33 çocuk) yakalanmıştır.

*07 Mart 2020 tarihinde saat 03.45'te, Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 4 Afrika, 2 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen (6 erkek, 2 kadın) kurtarılmıştır.

*06 Mart 2020 tarihinde saat 08.11'de, İzmir ili Karaburun Eğri Liman açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan 24 Kongo, 2 Suriye ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen (11 erkek, 10 kadın, 6 çocuk) kurtarılmıştır.

*06 Mart 2020 tarihinde saat 11.36'da, Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan Suriye uyruklu 39 düzensiz göçmen (14 erkek, 14 kadın, 11 çocuk) kurtarılmıştır.

*06 Mart 2020 tarihinde saat 15.00'da, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 39 Afganistan ve 2 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen (9 erkek, 7 kadın, 25 çocuk) yakalanmıştır.

*06 Mart 2020 tarihinde saat 04.38'de, İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot tespit edilmiş, içerisinde bulunan Suriye uyruklu 46 düzensiz göçmen (18 erkek, 8 kadın, 20 çocuk) kurtarılmıştır.

*07 Mart 2020 tarihinde saat 03.28'de, Muğla ili Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 Kongo, 10 Güney Afrika, 5 Suriye, 4 Afganistan, 2 Nijerya ve 1 Gana uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen (18 erkek, 14 kadın, 5 çocuk) yakalanmıştır.

GEÇİŞLER DURDURULMUŞTU

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 6 mart tarihinde denizden göçmen geçişlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

* Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor. Tüm Türkiye'de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor.

* Sahil Güvenlik birimleri denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor. Kaçak göçmenler, Yunan Karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor.