Yunan yine azıttı! Göçmenleri sala bindirip Türk karasularına bırakıyorlar

Yunanistan tarafından yapılan insan hakları ihlallerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Ege Denizi'nde göçmenleri Türk karasularına geri iterek insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

BENZİN BİDONLARI ALIP, MOTORLARINI BOZUYORLAR

Yunan unsurların benzin bidonlarını alıp, motorlarını bozduğu botlardaki göçmenler denizin ortasında çaresizliğe terk ediliyor. Adalara daha önce geçiş yapan göçmenleri de hurda durumda olan denize elverişsiz, motorsuz sallarla Türk karasularına getiriyor.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Mart-Nisan aylarında yaşanan dokuz olayda, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz üzerinde hareket edemeyen motorsuz hurda sallarla Türk karasularına sürüklenen toplam 170 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. (İHA)