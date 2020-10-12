Yunanistan göçmenleri acı veren şiddetli ses dalgaları ile durduracak

Yunanistan göçmenlerin toplu halde geçişlerini önlemek amacıyla Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ili sınırları içerisinde kalan ve Türkiye ile sınır hattı oluşturan Meriç nehri kıyılarına yeni cihazlar yerleştirerek kullanmaya başladı. Sınır hattındaki birliklere takviye ekipler gönderildiği belirtildi.

NEHRİN KUZEY VE GÜNEYİNE YERLEŞTİRİLDİ

Yunanistan Emniyet Teşkilatı, Meriç nehri (Evros) sınır bölgesinden Yunanistan'a yasadışı kaçak yollardan geçmeye çalışan göçmenleri önlemek üzere, arazi ve araç üzerine monte edilebilen ve güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.

ŞİDDETLİ ACI VE ŞOKA NEDEN OLUYOR

Yunanistan medyasında yer alan habere göre, yerleştirilen ve ses dalgaları yayan Uzun Menzilli Akustik Cihaz (Long Range Acoustic Device -LRAD), kullanıldığında insan vücudu üzerinde dayanılmaz bir acıya, şoka, paniğe neden oluyor.

Böylece Yunanistan Meriç sınır bölgesine seyyar olarak yerleştirilenbu modern silahlar sayesinde toplu kaçak göçü engellemeyi amaçlıyor.

SINIR MUHAFIZLARININ SAYILARIDA ARTTIRILDI

Yunanistan tarafından Meriç sınırı, ses silahlarına ek olarak, sınır muhafızlarının sayılarının arttırıldığı bölgede gece görüşüne sahip 4 adet droneun konuşlandırıldığı ayrıca sınır bölgesindeki kuvvetlere iki gün önce geceleri göç akışlarını tespit etmek için 15 adet termal kamera, 10 zırhlı devriye cipi ve 5 şişme botun takviye olarak gönderildiği açıklandı.