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Yunanistan’dan Türkiye ve AB açıklaması!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Dendias burada Türkiye ve AB ile ilgili açıklamalarda bulundu.

21:36 -
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Yunanistan’dan Türkiye ve AB açıklaması!

Dendias’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Atina ile Lefkoşa arasındaki koordinasyon, ortak rotamız bağlamında hem siyasi hem de teknik düzeyde süreklidir.

*Geçen hafta, Hristodulidis ve ben ‘AB Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı’na katıldık. Önümüzdeki günlerde, Yüksek Temsilci’nin kurumsal yükümlülüğü gereği bize sunması gereken Türkiye’ye karşı yaptırımların listesini ele alacağımız Berlin’deki resmi olmayan konsey toplantısına tekrar birlikte katılacağız.

*Giderek artan Türk saldırganlığı AB’ye yöneliktir ve haliyle onunla mücadele etmek için Avrupa'nın da tepkisinin artması gerekiyor.

*Türk provokasyonları, AB’nin, ABD’nin ve bölgemizdeki devletlerin açık tutumlarına ters düşüyor.

*Avrupa değerlerini, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden geliyorlar. Onlar gerilimi ve kabul edilemeyecek silahlanmayı temsil ediyorlar.

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