Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan’la ortak tatbikat yapıyoruz

Atina’nın tahrikleri Akdeniz’deki tansiyonu yükseltirken, Yunanistan ile ortak tatbikat yapıldığı açıklandı. Romanya’daki tatbikatın 25 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

06:00 -
Haberler Gündem
Yunanistan’la ortak tatbikat yapıyoruz

Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahrikleri bölgedeki krizi derinleştirirken, iki ülkenin ortak tatbikata başladığı haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmektedir.

Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekat icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir” ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL KUVVET TİMİ KATILIYOR
Romanya Özel Kuvvetler'in evsahipliğindeki tatbikata Türkiye'den 12 personel katılıyor.

‘SEYİT ONBAŞI' İLE ATIŞ TALİMİ YAPTI

Suların ısındığı Akdeniz'de önceki gün TCG Gediz Fırkateyni, su üstü ve hava savunma atışları eğitimi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda TCG Gediz'in toplarının üzerindeki Seyit Onbaşı çıkarması dikkat çekti.

Son güncelleme: 03:53 19.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more