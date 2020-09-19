Yunanistan’la ortak tatbikat yapıyoruz

Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahrikleri bölgedeki krizi derinleştirirken, iki ülkenin ortak tatbikata başladığı haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmektedir.

Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekat icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir” ifadeleri kullanıldı.

‘SEYİT ONBAŞI' İLE ATIŞ TALİMİ YAPTI

Suların ısındığı Akdeniz'de önceki gün TCG Gediz Fırkateyni, su üstü ve hava savunma atışları eğitimi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda TCG Gediz'in toplarının üzerindeki Seyit Onbaşı çıkarması dikkat çekti.