Yunanistan’ta kaçmak isteyen 4 FETÖ’cü yakalandı

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi.
İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi. pic.twitter.com/e7sMzM588u
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2020