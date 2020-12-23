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Yunanistan’ta kaçmak isteyen 4 FETÖ’cü yakalandı

İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birlikleri, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

Güncellenme: 10:34, 23/12/2020
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Yunanistan’ta kaçmak isteyen 4 FETÖ’cü yakalandı

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi.

Edirne FETÖ Terör terör örgütü Türkiye tweet Twitter Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:10:27,