Yurda bugün giriş yapıyor, yarına dikkat! Sağanak yolda…

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sağanak yağışlarla beraber bir miktar serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ YARIN ETKİ ALANINI ARTIRACAK

Bugün yurda giriş yapan sağanak yağış yarın etki alanını artıracak ve Türkiye’nin büyük bölümünde kendini gösterecek.

Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarının bir miktar düşmesi beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerine inmesi beklenmiyor.