Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yurda bugün giriş yapıyor, yarına dikkat! Sağanak yolda…

Hava durumuna dair son tahminler Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurda bugün giriş yapacak sağanak yağışla beraber yağıştan etkilenen bölgelerde hava sıcaklıkları önemli şekilde düşecek. Yarın İstanbul'da sağanak yağışların görülmesi beklenirken hava sıcaklıklarında 5 derecelik bir azalma olacak. İşte hava durumuna dair son tahminler...

10:06 -
Haberler Gündem
Yurda bugün giriş yapıyor, yarına dikkat! Sağanak yolda…

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sağanak yağışlarla beraber bir miktar serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ YARIN ETKİ ALANINI ARTIRACAK

Bugün yurda giriş yapan sağanak yağış yarın etki alanını artıracak ve Türkiye’nin büyük bölümünde kendini gösterecek.

Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarının bir miktar düşmesi beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerine inmesi beklenmiyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more