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Yürek burkan yanıt: Cenazenizi 6 gün sonra alabilirsiniz

Sözcü TV’de Gökmen Ulu’nun moderatörlüğünü yaptığı ve usta gazeteciler Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil’in katıldığı Halkın Vicdanı programında oldukça duygusal anlar yaşandı…

Sozcu.com.tr
08:41 -
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Gazeteci Yılmaz Özdil, programın Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye ile ilgili açıklamalarının tartışıldığı bölümünde corona virüsünden hayatını kaybeden bir arkadaşının ve ailesinin yaşadığı süreci anlattı.

Özdil'in açıklamaları bir süre sessizliğe neden oldu…

İşte virüs yüzünden hayatını kaybeden ancak doğal ölüm olarak toprağa verildiği yetmezmiş gibi bir de ailesine “Cenazeyi ancak altı gün sonra buradan alıp, başka yere defnedebilirsiniz” denilen Murat ve yakınlarının yaşadığı yürek burkan o süreç…

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Avrupa Dünya FOX TV Gökmen Ulu Ölüm RTÜK Sağlık Sözcü Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 09:02 17.04.2020
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