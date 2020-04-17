Yürek burkan yanıt: Cenazenizi 6 gün sonra alabilirsiniz

Gazeteci Yılmaz Özdil, programın Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye ile ilgili açıklamalarının tartışıldığı bölümünde corona virüsünden hayatını kaybeden bir arkadaşının ve ailesinin yaşadığı süreci anlattı.

Özdil'in açıklamaları bir süre sessizliğe neden oldu…

İşte virüs yüzünden hayatını kaybeden ancak doğal ölüm olarak toprağa verildiği yetmezmiş gibi bir de ailesine “Cenazeyi ancak altı gün sonra buradan alıp, başka yere defnedebilirsiniz” denilen Murat ve yakınlarının yaşadığı yürek burkan o süreç…