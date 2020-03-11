Yurt çapında Corona virüsü önlemleri artırıldı!

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüs' salgınına karşı Kırıkkale genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar, otobüs terminali ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Başta kent merkezi olmak üzere ilçelerde de ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Yahşihan Belediyesi de ilçe merkezindeki okul ve ibadethane gibi insanların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Kırıkkale'de de, şu ana kadar ‘korona virüs' hastalığına yakalanan kişinin olmadığı öğrenildi.

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Bugün sabah Valimiz, Kaymakamımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, camilerimiz, alışveriş merkezleri, duraklarımız, halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı” dedi.

“HİJYENE ÖNEM VERSİNLER”

İlerleyen günlerde de vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin dağıtılacağını da ifade eden Türkyılmaz, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki okullara ‘korona virüs' ile ilgili gerekli bilgi ve broşürleri hazırlatıyoruz. Korunma yönleri, hijyenle, evdeki bakım ve temizliklerle ilgili yeterli bilgiler de vereceğiz. Özellikle sokakta oynayan genç kardeşlerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler” şeklinde konuştu.

ÇORUM’DA DEZENFEKTE İŞLEMLERİ

Çorum’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kentin değişik noktalarında dezenfetke çalışması yürütüyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler aldıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki koronavirüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

HIZLI TRENLER DE DEZENFEKTE EDİLİYOR

TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, ‘korona virüs’ salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu trenlere rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, seferini dolduran trenlere gün sonunda rutin olarak temizlik işlemi uyguluyordu. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil ‘korona virüs’ salgını sonrasında Taşımacılık AŞ, trenlerdeki temizlik işlemlerinin yanı sıra dezenfekte tedbirleri de uygulamaya başladı.

TRENLERDE ÖZEL İLAÇLAR KULLANILDI

Gün içerisinde, 23 bin yolcu taşıyan yüksek hızlı, 45 bin yolcu taşıyan konvansiyonel, 430 bin yolcu taşıyan Marmaray ve 39 bin yolcu taşıyan Başkentray trenleri, sefer sayılarını tamamladıktan sonra rutin bakım için merkeze dönüyorlar. Bakımları tamamlandıktan sonra rutin temizlik işlemi gerçekleştirilen trenlere, ‘korona virüs’ salgını tedbirleri kapsamında insan vücuduna zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte uygulanmaya başlandı.

Özel kıyafetli ve maskeli ekipler, temizliği tamamlanan trenlerin koltuk üstleri ve altlarına, koltuk arkalarına, bagaj kısımlarına, tuvaletlere, kapılara ve kapı kollarına, yolcuların ayaklarını koydukları ayaklıklara ve makinist kabinine kadar her yeri insan vücuduna zarar vermeyen ilaçlar ve özel makinelerle iki defa dezenfekte ediyor. Dezenfekte işlemi tamamlanan trenler, kullanım için hazır olduktan sonra seferlerine başlıyor. DHA/İHA