Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İç hat seferleri bugün başladı…

Türkiye'de normalleşme adımları bugün itibariyle hayata geçti. Birçok işletme kapılarını bugün açtı ve seyahat yasağı da tüm illerde sonlandırılmış oldu. Türkiye'de 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dış hat uçuşları hakkında açıklamalarda bulundu.

DIŞ HAT UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran’a kadar uzatıldığını söylemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurtdışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe, corona virüsü verilerinin seyri sonrası Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile karar verilmesi öngörülüyor.