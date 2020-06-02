Yurt dışı uçuşlar ne zaman olacak? Uçak seferleri başladı mı?

Corona virüsü sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde havayolları ulaşımı durmuştu. 1 Haziran itibariyle, İstanbul Havaalanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan ilk yurt içi seferleri yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, yurt dışı seferlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte Türkiye'de uçak seferlerinin tekrardan başlayacağı tarih…

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını söylemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurtdışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe, corona virüsü verilerinin seyri sonrası Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ile karar verilmesi öngörülüyor.

UÇUŞLARA YENİ ÖNLEMLER

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni kuralları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı uçuş için:

1) MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2) SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3) HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat.

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

5) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

– Biniş için arka sıradan öne doğru;

– İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile”