Yurt dışındaki Türklerin tahliyesi sona eriyor! 40 bini geçti…

Dün bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, önceki tahliye operasyonlarla birlikte, 26 Nisan itibarıyla 70 ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini duyurmuştu.

KARANTİNA SÜRESİ EN GEÇ 30 MAYIS’TA BİTECEK

17-27 Nisan arasında Türkiye’ye giriş yapıp, 62 farklı şehirdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar en erken 30 Nisan, en geç 10 Mayıs günü evlerine gidebilecek.

25 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 27 bin 67 vatandaşın öğrenci yurtlarında kaldığı, 17 Nisan’dan önce ülkeye giriş yapan ve gözlem süresi sona eren 33 bin 131 vatandaşın da evlerine gönderildiği öğrenildi.

EN ÇOK ALMANYA VE SUUDİ ARABİSTAN’DAN GETİRİLDİ

10 günlük süreçte en çok vatandaşın tahliye edildiği beş ülke Almanya (3269), Suudi Arabistan (2201), ABD (1632), İngiltere (1559) ve Kuveyt (1463) oldu. Tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği ülkelerin kıtalara göre dağılımı şöyle:

AVRUPA: Ukrayna, Fransa, Hollanda, İspanya, Polonya, İsviçre, Belçika, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, İtalya, İsveç, Avusturya, Slovakya, Karadağ, Danimarka, İsviçre, Belçika, Slovakya, Malta, Bosna Hersek, Almanya, İngiltere ve Kuzey Makedonya.



ASYA: Irak, Azerbaycan, KKTC, Rusya, Kırgızistan, İran, Pakistan, Tayland, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Bangladeş, Malezya, Singapur, Hindistan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri.

AFRİKA: Mısır, Sudan, Fas, Gana, Senegal, Benin, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya ve Cezayir.

KUZEY AMERİKA: ABD ve Kanada.