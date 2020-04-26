Yurt dışındaki Türklerin tahliyesi sürüyor

59 ülkede bulunan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye operasyonu hızla devam ediyor.

Öğrenci yurtlarına yerleştirilen on binlerce kişi corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Son 24 saatte dünyanın çeşitli ülkelerinden tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı, getirildikleri şehirler ve yerleştirdikleri öğrenci yurtları şöyle:

* Nijerya / 78 / Aydın / Adnan Menderes Öğrenci Yurdu

* Gana / 45 / Aydın / Adnan Menderes Öğrenci Yurdu

* Cibuti ve Somali / 123 / Nevşehir / Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu

* Cibuti ve Somali / 84 / Niğde / Sultan II. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu

* Moritanya ve Senegal / 159 / Düzce / Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu

* Etiyopya / 289 / Kayseri / Hunat Hatun, Melikgazi ve Develi öğrenci yurtları

40 BİN KİŞİ GETİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar 70 ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

25 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 27 bin 67 vatandaşın salgın nedeniyle yurtlarda kaldığı ve gözlem süresi sona eren 33 bin 131 vatandaşın da yurtlardan tahliye edildiği ifade edildi.

İKİ GÜNDE 16 TÜRK VEFAT ETTİ

Yapılan açıklamada “24-25 Nisan tarihlerinde 16 vatandaşımız yurt dışında vefat etmiştir” denildi. Ölen vatandaşların hangi ülkelerde yaşadıkları ise açıklanmadı. (İHA-DHA)