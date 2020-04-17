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Yurt dışından getirilen 442 Türk karantinaya alındı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Londra ve Ukrayna'dan yurda getirilen 442 Türk vatandaşı, Çankırı ve Rize'deki yurtlara yerleştirildi.

09:08 -
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Yurt dışından getirilen 442 Türk karantinaya alındı

RİZE

Ukrayna'dan özel uçakla Trabzon’a getirilen aralarında birde bebeğin bulunduğu 180 kişi, havalimanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde 9 otobüs ile Rize'ye getirildi.

FOTO: İHA

Getirilen vatandaşlar, KYK Rize Devlet Hatun Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Yurda girişte sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, odalarına yerleştirildi. Polis, ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.

ÇANKIRI

Londra’dan uçakla Türkiye’ye gelen 262 kişiye, Corona virüsü önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra polis eşliğinde otobüslerle Çankırı’ya götürülen 262 kişi, Çankırı KYK Emir Karatekin Yurdu’na yerleştirildi.

FOTO: DHA

Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. (DHA – İHA)

Ankara Çankırı Corona KYK öğrenci Polis Rize Sağlık TRABZON Türkiye Ukrayna
Son güncelleme: 09:20 17.04.2020
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