Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin Twitter hesabından kentle ilgili yaptığı, "Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" paylaşımı sonrası Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

07:11 -
Haberler Gündem
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım

Macaristan'dan Bingöl'e corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen yolculardan biri hakkında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.

Corona virüsü tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl'e getirilen 123 yolcudan P. P.’nin sosyal medya hesabından Bingöl'e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi. (İHA)

Bingöl Corona korona Macaristan sosyal medya Türkiye Twitter
Son güncelleme: 07:51 23.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more