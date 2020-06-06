Yusufeli nerede? Yusufeli hangi ile bağlı?

Yusufeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Artvin iline bağlı bir ilçe ve ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe, Artvin il merkezinin güneybatısında yer alır. Artvin kentine olan uzaklığı yaklaşık 104 km, Erzurum’a ise 139 km mesafededir. Ulaşım Erzurum-Artvin karayolu ile sağlanır. Yusufeli kültürü Artvin’in merkez, Ardanuç, Ardahan, Posof ilçeleriyle aynı olup Erzurum’un Uzundere, Tortum, Oltu, Olur ilçeleriyle ise yakın kültüre sahiptir.

YUSUFELİ MERKEZİ 7. KEZ DEĞİŞİYOR

İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi bir kez daha taşınacak. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

VATANDAŞ ÜZGÜN

Sular altında kalacak 4 köyden biri olan Tekkale köyünde yaşayan vatandaşlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor. Köylerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, evlerinde tadilat yapmıyor, yeni tarım alanları açmıyor.