Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla okullara gönderilen yazıda; seyreltilmiş eğitim modeli ile yüz yüze eğitime başlayacak 1. sınıflar uyum haftasında haftada bir gün, diğer haftalarda ise iki gün okula gidecek.

Ayrıca isteyen veliler, mazeret bildirerek öğrencilerini okula göndermeyebilecek. Okula gitmeyen çocuklar EBA TV üzerinden eğitimine devam edecek.

Bakan Selçuk açıklamasında seyreltilmiş eğitim için şunları ifade etti;

“Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır”

DERSLER NASIL İŞLENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın planına göre, haftada bir gün olacak yüz yüze uyum eğitimlerinin hangi gün olacağına okulların idaresi kendi karar verecek.

Okul öncesi uyum eğitiminde dersler 30 dakika olabilecek ve bir günde 5 ders yapılacak. Okul öncesi eğitimde uyum haftasından sonra öğrenciler haftada iki kez okula gidecek ve yine 30'ar dakikadan 5 etkinlik saati süre ile ders yapacak.

İlkokul 1. sınıflar da uyum haftasında hafta bir gün, sonrasında ise haftada iki gün okula gidecek. Uyum haftasında dersler 30 dakika olacak ve 5 ders işlenecek. Uyum haftası sonrasında haftada iki defa okula gidecek 1. sınıf öğrencilerinin ders arasında 10'ar dakika dinlenme süresi olacak.