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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Salgın önlemleri nedeniyle öğrenciler kademeli olarak eğitim hayatına başladı. İlk olarak 21 Eylül'de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı basın açıklamasına göre; 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıflar da 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak.

12:04 -
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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Corona virüsü nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler için yüz yüze eğitim 12 Ekim‘de başlıyor. Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitim görmeye başlayacak.

Yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler haftanın iki günü okula gidecek ve okulda kalış süresi kısalacak.

İLK ARA TATİL BEKLENMEYECEK

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2020-2021 eğitim öğretim yılı bitmeden önce hatta en geç birinci dönem birinci ara tatilinden bile önce ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim de tüm sınıflar kademeli olarak kısmen yüz yüze ve kısmen uzaktan olmak üzere eğitime açılmak isteniyor.

Onlarda da yine veli onayı alınacak ve dersleri yüz yüze almak istemeyenler, okula gitmese de devamsız sayılmayacak.

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Son güncelleme: 12:15 06.10.2020
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