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Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yüzbaşı E.T. (36), 4 yaşındaki kızı N.T.'yi beylik tabancasıyla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. E.T.'nin yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrıldığı ve görev yaptığı Isparta'dan bayram izni için geldiği öğrenildi.

09:47 -
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Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Isparta’da görev yapan Yüzbaşı E.T., Kurban Bayramı tatili için geldiği kentte dün akşam saatlerinde kızı N.T.’yi beylik tabancasıyla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri üzerine sitede oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve kızının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından E.T. ve kızının cansız bedeni, otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. E.T.’nin yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrıldığı belirtildi. (DHA)

baba Haber intihar Isparta izmir kurban Polis Sağlık
Son güncelleme: 09:54 31.07.2020
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