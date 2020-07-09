Yüze yakın köy elektriksiz kaldı, hayvanlar susuzluktan telef oldu

Mardin'de geçmiş dönem borçların ödenmemesinden dolayı DEDAŞ (Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından 4 ilçeye bağlı 100'e yakın köyün elektrik ve suyunun kesildiğini belirten Kızıltepe Ziraat Odası Genel Sekreteri Sedat Ayyıldız, elektrik ve su sorununun çözülmesi için yetkililere rapor ve çözüm önerilerini sunduklarını ancak şu ana kadar bir geri dönüşün olmadığını kaydetti.

“65 GÜNDÜR 40 KÖYÜN ELEKTRİK VE SUYU KESİK”

65 gündür 40 köyün elektrik ve suyu kesik olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

* 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde toplamda 40 köyün elektriğini içme suyu, komple kesildi. Diğer köylerde de yer yer kesilmeler başladı. Son dönemde 100'ü aşkın köyde elektrikler kesildi. Elektrik kesintisinden kaynaklı su sıkıntısı da yaşanıyor.

* Bu sorunun çözülmesi için defalarca mahkeme yoluna gidildi, mahkeme kararları alındı ama alınan kararlara uyulmadı. En son savcılık memurları ifade vermeye çağırdı. Şirket hâlâ ‘alacağım var’ diyerek elektrik kesintilerine son vermiyor.

“ÜÇ ÇİFTÇİNİN BORCU İÇİN TÜM KÖYÜN ELEKTRİĞİ KESİLDİ”

* Şirket tarafından çiftçilere çıkartılan faiş faturaları çiftçi ödeyemedi. Geçen sene gelen faturalar ödeyemeyince şirket borçlu çiftçileri bahane ederek bir köyde üç çiftçinin borcu varsa bütün köyün elektriğini komple kesti.

* Bu sıkıntıdan dolayı bölgede çiftçilerin yüzde 70'i ikinci ürün mısır ekimi yapamadı. Bunun yanı sıra susuzluktan dolayı birçok hayvanda telef oldu. Çünkü yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı içme suları dahi kesildi.

* Elektrik ve su sorunumuzun çözülmesi için iki üç kez Ankara'ya gittik. Enerji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve siyasi parti yetkilileriyle görüştük hazırladığımız raporları sunduk, alternatif çözüm yollarını ilettik ama maalesef olumlu bir geri dönüş şuana kadar olmadı.

“ARALIKTA EKONOMİK BİR KIRIM BEKLENİYOR”

Yaşanılan su ve elektrik sıkıntısına kimsenin çözüm bulamadığını dile getiren Ayyıldız, sözlerine şöyle devam etti;

* CHP'li yetkililer bu sorunu yerinde incelemek için Mardin'e geldi ve iki üç gün burada kaldı ilçeleri gezdiler raporlarını hazırladılar ancak buradaki sıkıntı çok büyük. Şirket hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmıyor çiftçinin de ödeme durumu yok zaten böyle giderse bu sıkıntı böyle devam edecek.

* Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği bu tür konulara hiç karışmadılar tam tersi şirket gittiği yerde valilikten izin alarak kolluk kuvvetleriyle beraber elektrik kesintilerini yaptı.

* Mardin ülkede mısır üretiminin 7'de 2'sini karşılıyor bu sıkıntıdan dolayı maalesef bu yılda çiftçilerimizden yüzde 30'u anca ekebildi.

* Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 12'nci aya doğru büyük bir sosyo ekonomik bir kırım bekleniyor. Kredi borçları ödenemeyecek, piyasadaki para dönüş sağlanamayacak bu da il ekonomisinde bir krize neden olacak.

“SU SIKINTISINDAN DOLAYI CORONA SALGININDA ARTIŞ VAR”

Yaşanan su sıkıntısından dolayı insanların kilometrelerce uzaklıkta olan köylerden su tedarik ettiğini belirten Ayyıldız, şunları dile getirdi:

* Şu anda Kızıltepe, Derik, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde kısmi köylerde toplamda 100'e yakında köyde elektrik yok.

* Vatandaş 20-30 yıl önceki gibi tanker ve traktörlerle kendisine 30-40 kilometrelik uzaklıktaki elektriği kesik olmayan köylere giderek içme suyu tedarik ediyor ya da daha önce 20-30 yıl önce kapattığımız eski kuyulardan kol kuvvetiyle su çekip hayatını idame etmeye çalışıyor.

* Bu sıkıntıdan dolayı corona virüsü salgınının son bir ayda en çok yayılan bölge Mardin oldu çünkü su sıkıntısında dolayı ilçe merkezilerine göç oldu ve ister istemez vaka oranları da arttı.

“SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN KOMİSYON KURULSUN”

Su ve elektrik sıkıntısının çözümü için yetkililere çağrıda bulunduklarını aktaran Ayyıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

* Devlet çiftçiye verdiği elektrikten vergi almasın çünkü çiftçi burada üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Geriye dönük çok yüklü faturalar var bu ağır faturaları çiftçinin ödemesi mümkün değil.

* Biz bunun için bir talep de bulunduk ve EPDK, Elektrik Mühendisleri odası ve bakanlık yetkililerince bir komisyon oluşsun ve gelen faturaların ne kadar gerçekçi olduğunu denetlesin dedik.

* Eğer faturalara yansıyan bu yüklü rakamlar gerçekse çiftçi bunu ödesin ama gerçek değilse bununla ilgili bir yaptırım uygulansın dedik ama bu konulara da olumlu bir yanıt alamadık” dedi.

VATANDAŞ ÖLEN HAYVANLARI İÇİN İSYAN ETTİ

Bölgede hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi ise susuzluktan telef olduğunu öne sürdüğü hayvanlarını cep telefonu ile görüntüleyerek yaşananlara isyan etti. Videoda Hayvanlarının 2 gündür susuz olduğunu dile getiren çiftçi şunları söyledi:

* Bu hayvan 2 gündür su içmiyor. Bu hayvanlara iyi baksınlar. Burası Mardin Artuklu Güneyli mahallesi. Susuzluktan kırılan hayvanlarımız görsünler.

* Reisin emriymiş. Siz iktidara geldiğinizde salak babam 3 kurban kesti. Allah’tan korkun Allah’tan neyim varsa gidiyor susuzluktan.

* Böyle bir devlet, böyle bir hükümet mi olur. Allah’tan korkunuz yok mu? Bunlara sebep olanları bu hayvanlara kurban edeceğim.

* Elinizi vicdanınıza koyun kendinizi bizim yerimize koyun. Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım? Allah bunu yanınıza bırakmaz.