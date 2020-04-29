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Yüzünde maske, yanında yemek kabıyla ölü bulundu!

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nın merdivenlerinde, ceset bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin Osman Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Osman Y.'nin, yüzünde maske ve yanında yemek kabı olduğu görüldü.

19:00 -
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Yüzünde maske, yanında yemek kabıyla ölü bulundu!

Olay, Altındağ’daki Ulus Meydanı’nda bulunan 100’üncü yıl Çarşısı’nda meydana geldi. Çarşının merdevinlerinde bir erkeğin oturur halde hareketsiz durduğunu fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ceset üzerinde kimlik tespiti için inceleme yaptı. Cesedin, Osman Y.’e ait olduğu belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Osman Y.’nin, yüzünde maske ve yanında yemek kabı olduğu görüldü. Osman Y.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA

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