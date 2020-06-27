Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç yaşındakileri kapsıyor?

Z kuşağı 90’ların son dönemini de içine alarak 2000’lerde doğan çocukları kapsıyor. Z kuşağı, milenyumun çocukları şeklinde bilinmektedir. Teknolojinin kucağında doğan bu neslin ”internet kuşağı” şeklinde de adlandırıldığı söylenebilir. Oldukça iyimser olan bu kuşak, çok fazla hırslı olmasalar da kişisel hırslarına düşkündürler.

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990’ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. X Kuşağının çocukları ve bazen Milenyaller veya Baby Boomers, Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.