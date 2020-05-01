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Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta, 7 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı kaldırıldıkları devlet hastanesinde ayakta tedavi edildi.

20:16 -
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Doğubayazıt ilçesinde iş yeri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Tuhafiyeciler Caddesi’nde karşılaştıkları seyyar satıcıları, iddiaya göre kendileri için ayrılan pazar yerine gitmeleri konusunda uyardı.

ARALARINDA KAVGA ÇIKTI

Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgayı ayırırken, hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı kaldırıldıkları devlet hastanesinde ayakta tedavi edildi. DHA

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Ağrı cep telefonu kavga pazar Polis Sakarya
Son güncelleme: 20:56 01.05.2020
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