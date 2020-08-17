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Zanlının testi pozitif çıkınca polisler hastaneye götürüldü!

Çorum’da önceki gece silahlı kavga olayına karışan zanlının Covid-19 testi pozitif çıktı. Zanlıyla temasta bulunan çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi.

20:10 -
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Zanlının testi pozitif çıkınca polisler hastaneye götürüldü!

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.’nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek korona testi verdi. Test yapılan polislerin sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi. İHA

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