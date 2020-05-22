Zara Abid kimdir? Zara Abid aslen nerelidir? Ünlü model Zara Abid de düşen uçaktaydı…

Pakistan'da yaşanan uçak kazası ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Karaçi havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim yerine düştü. Resmi açıklama yapılmadı ancak uçakta bulunan 107 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği söyleniyor. Pakistanlı ünlü manken Zara Abid'in de uçağın yolcu listesinde adı bulunuyor. İşte Zara Abid hakkında bazı bilgiler…



ZARA ABİD KİMDİR?

Zara Abid, dünyaca ünlü Pakistanlı bir mankendir. 4 Nisan doğumlu olan Zara Abid, Pakistan'ın Lahor kentinde doğmuştur. Daha sonra ailesiyle birlikte Karaçiye taşınmış ve eğitim hayatına Karaçi'de başlamıştır. Lisans eğitimini ülkesi Pakistan'da tamamlayan Zara Abid, ülkesindeki birçok ünlü modacı ile çalışmıştır. Ayrıca Zara Abid, Pakistan yapımı Chaudhry filminde de rol almıştır.