Zehir taciri müşavirin kurduğu federasyonun resmi kaydı çıkmadı

Edirne'den Bulgaristan'a çıkarken aracında uyuşturucu madde ile yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in geçmişine yönelik kendi arşivinden ilginç detaylar çıkmaya başladı.

Siyasette ve bürokraside yer alan Yozgatlılarla her fırsatta fotoğraflar çektiren, bir bölümünün masraflarını karşılayıp yurtdışı gezilerine götüren Filiz'in başkanlığını yaptığı belirtilen Avrupa Yozgatlılar Federasyonu'nunda sahte olduğu öne sürüldü.

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, konfederasyon üyesi başkanlarla birlikte ortak açıklama yaptı. Yılmaz, “Veysel Filiz kişisel ve örgütsel faaliyetlerinde şüphe edilen olumsuzluklar nedeniyle 25 Şubat 2020 tarihinde konfederasyonumuzdan ihraç edilmiş olup, yurt içi ve yurt dışı federasyonlarımızda kendisinin her hangi bir görevi, yetkisi ve temsili bulunmamaktadır” dedi.

“HİÇBİR BAĞI YOKTUR”

Konfederasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

* Hiç kimse Yozgat adını resmi statüsü olmadan sahte kartvizit basarak, sosyal medya hesapları açarak kendi menfaati ve çıkarları için kılıf olarak kullanamaz. Kendi kendini başkan atayamaz.

* Veysel Filiz'in ve sözde kurumunun Konfederasyon, Vakıf, Federasyon, Dernek ve Temsilciliklerimiz ile hiçbir bağı ya da ilişkisi bulunmadığı gibi ‘Avrupa Yozgatlılar Federasyonu' adında ne Avrupa'da ne de Türkiye' de herhangi resmi bir kuruluş bulunmamaktadır.

* Sosyal medya hesapları dışında bir yeri ve adresi bulunmaktadır. Sözde toplulukların kişisel çıkar ve menfaatler adına var olmaya çalıştıklarını bundan duyduğumuz kuşku ve rahatsızlığı daha önce de Şubat 2020 tarihinde de kamuoyu bildirisi ile duyurmuştuk.

YOZGAT ŞEHRİNE BÜYÜK ZARAR VERDİ

Yozgatlı bir şansın ilk defa uyuşturucu kaçakçılığına adının karışması, şehirde üzüntü yarattı.

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, tepkisini yerel basına “Yozgat isminin, kişilerin şahsi olumsuzlukları ile ilişkilendirilmesi hem Yozgat şehrinin marka değerine, hem de Yozgatlı olmaktan her şartta gurur duyan Dünya genelinde yaşayan kıymetli hemşerilerimize derinden zarar verdi” ifadeleriyle açıkladı.

SÖZCÜ'nün duyurduğu haberde Veysel Filiz gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Filiz, mahkemede aracında ele geçirilen uyuşturucunun sahibi olarak kardeşi Hulusi Filiz'i gösterdi, “Uyuşturucu bağımlısı kardeşimin suçu” dedi.