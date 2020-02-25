Zehir tacirlerine şafak operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat timlerinin de desteğiyle önceden belirlenen 41 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda dedektör köpekler evleri aradı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü.

İSTANBUL’DA 92 ADRESE BASKIN

Sabahın erken saatlerinde İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik, Tuzla, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal’da operasyon düzenlendi. 300’ün üzerinde polis, çok sayıda gözaltı yaptı. (İHA)