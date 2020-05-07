Zehir tacirlerinin ip oyunu polisin dikkati sayesinde çözüldü

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında 6 farklı operasyon düzenledi.

İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Sultangazi ilçeleri ile Kırklareli'de düzenlenen baskınlarda; 19'u Türk, biri yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

FARKLI TÜRLERDE UYUŞTURUCU

Corona virüsü salgınına rağmen zehir imal eden ve pazarlayan uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 37 kilo esrar, 22 kilo marihuana, 11 kilo metamfetamin, 5 kilo Eroin, 500 gram bonzai olarak bilinen sentetik Kannabinoid, 250 gram kokain ve 270 ecstasy ele geçirildi. Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 120 bin liraya da el konuldu.

TUVALET HAVALANDIRMASINDA BULUNDU

Baskın düzenlenen adreslerden birinde bulunan uyuşturucunun polisin dikkati sayesinde ele geçirildiği öğrenildi. İddiaya göre İNP ekiplerince fiziki takiple izlenen şüphelilerden birinin Sultangazi’deki adresine giren polis ekipleri, aramalara rağmen önce bir şey bulamadı.

Şüphelinin evinde uyuşturucu sakladığı bilgisine sahip olan ekipler, daha detaylı inceleme yaptı. Arama yapan polislerden biri tuvalet havalandırma penceresinde bir ip fark etti. Pencere açılınca, ipin havalandırma boşluğundan sarkıtılmış olduğu görüldü.

METAMFETAMİN VE EROİN

İpi yukarı doğru çeken ekipler, beşer kiloluk 2 pirinç çuvalıyla karşılaştı. Açılan o çuvallarda 11 kilo metamfetamin ve 5 kilo eroin ele geçirildi. Adresteki karı koca olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince ele geçirilen farklı türlerdeki uyuşturucuların toplam değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 15 şüpheli tutuklandı.