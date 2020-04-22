Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Diyanet TDV zekat hesaplama ekranı!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte zekat hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Binlerce kişi zekat hesaplamasını kolay şekilde yapmak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan Türk Diyanet Vakfı’nın zekat hesaplama sistemi üzerinden ne kadar zekat verilmesi gerektiğini anında öğrenebilirsiniz. İşte 2020 zekat hesaplama işlemleri…

ZEKAT HESAPLAMA İŞLEMLERİ

ZEKAT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Zekâtın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir.