Zenginden alıp fakire dağıttı

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, bu yıl Ramazan ayında yeni tip korona virüsten dolayı dar gelirli vatandaşların yardıma her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünerek “zenginden al fakire ver” adıyla yardım kampanyası başlattı.

KOLİLERİN İÇİNDE BİR AYLIK GIDA İHTİYACI VAR

Güngör, kampanya sayesinde zenginlerden gelen yardımları toplayıp içerisinde bir ailenin bir aylık mutfak ihtiyacını giderecek gıda ürünü bulunan 532 koli oluşturdu.

Güngör, daha sonra da mahalledeki en muhtaç olan aileleri belirleyip gıda kolilerini dağıttı. Güngör, muhtarlıkta dağıttığı kolilerin yanında vatandaşlara maske de verdi.

“BİR NEVİ KÖPRÜ OLDUK”

Muhtar Güngör, zengin ile fakir arasında bir köprü kurduğunu ifade ederek, “Geçen yıl Ramazan ayında yaklaşık 200 koli dağıtmıştık. Ancak bu yıl virüs nedeniyle ihtiyacı olan aile sayısını 532 olarak tespit edip bu kadar koli dağıttık. Biz zenginden alıp fakire verdik. Burada bir nevi zengin ile fakir arasında köprü olduk” dedi.

Kolileri alan vatandaşlar da her muhtarın aynı şeyi yaparak vatandaşlarının yanında olması gerektiğini, Muhtarın örnek bir davranışta bulunarak vatandaşların zor zamanında yanında olduğunu söyledi. (İHA)