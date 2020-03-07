Zeus’un imdadına jandarma yetişti

Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Güneş Mahallesi’nde yaşayan T.K.’nın (51), evinde sakladığı Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Mahkemeden arama kararı alan ekipler, şüpheli T.K’nın evine yapılan operasyonda, garaja gizlenmiş Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirdi.

İHA’nın haberine göre; T.K.’nın da aralarında bulunduğu toplam altı kişi operasyonda gözaltına alındı.

Helenistik dönem Doğu Akdeniz ve Orta Doğu uygarlık tarihinde, Büyük İskender'in M.Ö. 323 yılında ölümüyle Romalıların Mısır'ı ele geçirdiği tarih olan M.Ö. 30 yılları arasındaki Helenistik dönem, Yunan uygarlığının egemen olduğu bir dönemdir.

Yunan mitolojisinin en güçlü ve en önemli tanrısı olan Zeus, bereketle özdeşleştirilir ve çoğu zaman elinde bir şimşekle resmedilir.