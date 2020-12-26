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Zeydan Karalar: Belediyede en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın bugününü ve geleceğini şekillendirecek projelerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir çalışanlarına iki önemli müjde verdi. Belediyesi’nde en düşük ücret 3 bin 100 lira olacak. Ayrıca işçileri geçmişten kalan alacaklarının tamamı da ödenecek.

Mehmet SERBES
Güncellenme: 13:27, 26/12/2020
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Zeydan Karalar: Belediyede en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanlarına iki müjde verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük ücretin 3 bin 100 lira olacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemizde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa dahi, Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki en düşük işçi maaşı 3 bin 100 lira olacaktır” dedi.

ALACAKLARIN TAMAMI ÖDENECEK

Belediye çalışanlarına ikinci bir müjde daha veren Başkan Zeydan Karalar, “Çalışanlarımızın geçmişten kalan bazı alacaklarının ödenmesiyle ilgili uzun süredir yürüttüğümüz bir çalışmamız vardı. Arkadaşlarımızın zaten 2017-2018'den kalan alacaklarını ödemiştik. 2019 başından 2020'ye kadarki ikramiye, mesai, yolluk, yolluk, bayram parası alacaklarının tamamını ödeyeceğiz. Kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Adana
Yayınlanma Tarihi:13:15,